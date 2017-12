Seleção de vôlei já traça novas metas A seleção brasileira feminina de vôlei desembarcou na manhã desta terça-feira em São Paulo, depois de conquistar o inédito título da Copa dos Campeões, domingo, no Japão. E, na chegada, o técnico Zé Roberto Guimarães já avisou: quer o ouro olímpico e o título mundial. Com uma equipe totalmente reformulada, depois do 4º lugar nos Jogos de Atenas, em 2004, a seleção feminina de vôlei fez uma campanha brilhante nesta temporada. Disputou 6 torneios no ano e foi campeã de todos eles, coroando com o título da Copa dos Campeões. ?Agora, após essa temporada, os outros países estão correndo atrás da gente?, admitiu Zé Roberto, contente com o sucesso da reformulação da equipe. Por isso mesmo, ele promete continuar trabalhando muito para manter o Brasil no topo. ?A gente judia das jogadoras e vai continuar judiando, porque o treinamento, a dor e as concentrações prolongadas fazem parte do contexto da vitória.? Agora, a meta da seleção feminina é buscar os dois títulos mais importantes que lhe faltam: olímpico e mundial. Assim, o primeiro objetivo será o Campeonato Mundial do Japão, em novembro de 2006 - depois, vem a Olimpíada de Pequim, em 2008. ?Quero fazer esse time vencer as grandes competições. É uma questão de honra. De satisfação. Mundial e Olimpíada são dois títulos que ainda não temos no vôlei feminino?, explicou o treinador. Para a meio-de-rede Carol Gattaz, um dos destaques do time na conquista da Copa dos Campeões, essa nova seleção feminina de vôlei tem um segredo, que a faz ser tão forte. ?É a união e a vontade de todo mundo de vencer, de não desistir nunca?, revelou a jogadora, ao desembarcar nesta terça-feira no Aeroporto de Cumbica.