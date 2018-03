Seleção de vôlei recebe mais 3 jogadores Os meios-de-rede Gustavo Endres (Latina, da Itália), Renato Felizardo e o ponta Roberto Minuzzi (ambos da Ulbra/São Paulo) iniciam treinos com a seleção brasileira de vôlei no Aryzão ? Centro de Desenvolvimento de Vôlei, em Saquarema (RJ). No domingo, chegam o ponta Giba (Cuneo, da Itália), o meio-de-rede André Heller e o levantador Marcelo Elgarten (ambos da Unisul).