Seleção de vôlei treina em Brasília Nesta quinta-feira, pela primeira a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei treinou completa, sob o comando do técnico Bernardo Rezende em Brasília, onde no sábado e domingo jogará contra Portugal pela Liga Mundial. Giba e Gustavo se encontram com o grupo - não participaram das três primeiras rodadas. Portugal é líder do Grupo A, na frente de Brasil, Venezuela e Japão. "Não foi um treino excepcional. Ainda estamos nos adaptando ao fuso horário. Mas a movimentação foi boa", avaliou Bernardinho, que ainda não definiu o time titular. "Temos tempo e ainda alguns treinos pela frente."