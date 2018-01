Seleção de vôlei treina em São Paulo A seleção brasileira masculina de vôlei treina nesta quarta-feira em São Paulo, para os dois confrontos com o Japão, pela quinta rodada da Liga Mundial no sábado e domingo, no Ibirapuera (os ingressos já estão à venda). O time do técnico Bernardinho lidera o grupo A, seguido de Portugal. ?Ojino foi um jogador que nos deu muito trabalho. Mas desta vez jogaremos no Brasil, sem o problema do fuso horário e com a torcida a favor?, disse o ponta Murilo sobre o confronto com o Japão.