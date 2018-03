Seleção de vôlei volta a São Paulo A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei estréia neste sábado na Liga Mundial na briga pelo tricampeonato da competição, às 10h, em São Paulo, com transmissão da Rede Globo. Os adversários serão os alemães, que estarão desfalcados da principal estrela, o central Stefan Huebner. A torcida, que não vê um jogo da Seleção na capital paulista há três anos, deve lotar o Ginásio do Ibirapuera. Dos 10.999 lugares, cerca de cinco mil foram colocados à venda na bilheteria do próprio ginásio e em lojas de conveniência e materiais esportivos. "É uma data importante porque há três anos não temos jogos no Ibirapuera, é um presente para os paulistas, que serão os primeiros a ver o Brasil jogar como campeão mundial. A outra parte dos ingressos foi comprada por patrocinadores, como Olympikus e Banco do Brasil", diz Ênio Ribeiro, um dos organizadores do evento. A última vez que a Seleção se apresentou no mesmo local foi pela Liga Mundial de 2000, contra os Estados Unidos. O oposto Anderson nunca jogou pela Seleção neste ginásio. "É um lugar abençoado. Eu não estava na Seleção em 1993, mas vi pela televisão a conquista de um título que era inédito, justamente da Liga Mundial. A torcida paulista é maravilhosa, só temos a agradecer. Além disso, o grupo todo tem uma familiaridade com o local", declara. As fãs da equipe brasileira estão comemorando a volta dos jogos ao maior ginásio de São Paulo. "Em 1993, eu estava no Ibirapuera na final em que o Brasil ganhou o primeiro da Liga Mundial, sobre a Rússia. É um lugar mágico para quem gosta de vôlei", conta a estudante Lígia Marcela Ramos, de 25 anos. Fã-clube - Presidente do fã-clube oficial da Seleção Brasileira, com cerca de 200 cadastrados, Luciana Gomes, de 20 anos, ficou espantada com a rapidez com que os ingressos de cadeira se esgotaram. "Liguei nesta quinta-feira às 10h para uns cinco shoppings e só garanti ingressos para arquibancadas. O ginásio deve estar lotado, ainda mais que aqui é o lugar onde a gente se sente mais perto para passar calor para os jogadores", lamenta a tiete. O jogo - O técnico brasileiro, Bernardo Rezende, e os jogadores já destacaram bloqueio e saque como principal arma dos adversários. Comandados por Stelian Moculescu, a Alemanha conta com Armin Dewes, um gigante de 2,12m. Nos últimos confrontos, o Brasil levou vantagem. Em 2001, quando o time de Bernardinho ficou com o primeiro lugar, o Brasil venceu os quatro confrontos com os alemães. Apesar de a Alemanha não poder contar com Huebner, contundido no joelho direito, o Brasil deve passar por dificuldades dentro da própria equipe. O time ainda não ganhou entrosamento. Os atletas foram se apresentando ao grupo aos poucos - o ponta Dante, que foi vice-campeão italiano pelo Módena, nem estará nas duas primeiras partidas da Liga. O primeiro título brasileiro foi conquistado em 1993, com o time do técnico José Roberto Guimarães. Em 2002, jogando no Ginásio do Mineirinho e já com Bernardinho, o Brasil foi vice-campeão. A Itália é a equipe que mais conquistou títulos na Liga Mundial, com oito, seguida dos brasileiros, com dois, e Holanda, Cuba e Rússia, com um. Serviço - Os ingressos para os jogos deste sábado só poderão ser adquiridos na bilheteria do Ibirapuera (Av. Manoel da Nóbrega, 1.361. Telefone (011) 3887-3500), a partir das 7h30. Para domingo, ainda serão encontrados, nas lojas BR Mania e lojas Olympikus, além do próprio ginásio. Preços: arquibancada R$ 16, cadeira R$ 24. Estudantes pagam meia entrada.