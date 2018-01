Seleção de vôlei volta amanhã ao País A seleção brasileira feminina de vôlei desembarca nesta quarta-feira no Rio, trazendo da Ásia a taça de campeã do Grand Prix - foi o 5º título do Brasil no torneio. O grupo do técnico José Roberto Guimarães terá alguns dias de folga antes de voltar aos treinos para a disputa - no próximo mês, em Cabo Frio (RJ) - do Torneio Classificatório para o Mundial do Japão/2006. A seleção feminina ainda disputará o Campeoanto Sul-Americano em setembro - em Chaco, na Argentina, ou em La Paz, na Bolívia. E a Copa do Mundo do Japão, que será de 15 a 20 de novembro. Já a seleção masculina, do técnico Bernardinho, teve folga até agora, após conquistar o quinto título da Liga Mundial, e se reapresenta nesta quarta-feira no CT de Saquarema, no Rio. A equipe disputará a Copa América de 2 a 8 de agosto, em São Leopoldo (RS). Depois, de 13 a 18 de setembro, o desafio do time de Bernardinho é o Sul-Americano, em local a ser definido. E a Copa do Mundo do Japão será de 22 a 27 de novembro.