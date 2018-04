Seleção é recebida com festa no Gabão Centenas de torcedores receberam com festa a seleção brasileira no Gabão, onde a equipe enfrenta a seleção local amanhã à tarde. Primeiro, no aeroporto internacional de Libreville. Depois, no Estádio Augustin Monedan, onde o técnico Mano Menezes comandou treino leve. Boa parte do público não sabia da ausência de Kaká, cortado do grupo por contusão, e algumas pessoas chegaram a levar cartazes com o nome do jogador.