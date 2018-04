Seleção faz acertos de olho na Copa América O Brasil encerra hoje a participação na Copa Tuto Marchand, competição preparatória para a Copa América, que começa quarta-feira. A seleção dirigida por Moncho Monsalve fará sua terceira partida no torneio contra o Canadá, a partir das 19 horas (de Brasília), no Coliseu José Miguel Agrelot, em San Juan, capital de Porto Rico. "O Canadá trouxe para Porto Rico uma equipe experiente", alerta o treinador espanhol. Moncho afirma que o Brasil terá dificuldades para penetrar na defesa adversária e precisa de boas jogadas no ataque. "Os três pivôs (Joel Anthony, Levon Kendall e Jesse Young) têm um bom trabalho defensivo." O técnico pede atenção especial na marcação, para evitar os lançamentos de três pontos. A equipe brasileira, que joga com seus principais atletas com exceção do pivô Nenê, machucado, estreou com vitória na competição. Venceu a Argentina, na terça-feira, por 91 a 76 (39 a 32 no primeiro tempo). Leandrinho foi o cestinha do time, com 18 pontos, e pegou sete rebotes. Luis Scola foi o principal pontuador do jogo (28 pontos). Na Copa América - competição que dá quatro vagas para o Mundial da Turquia, em 2010 -, o Brasil faz seu primeiro jogo quarta-feira. Enfrenta a seleção da República Dominicana, às 17 horas (horário de Brasília).