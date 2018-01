Seleção feminina brilha e avança como líder no Mundial de Handebol

Com sua melhor atuação neste Mundial, a seleção brasileira feminina de handebol brilhou nesta sexta-feira ao vencer a França por 21 a 20, com gol nos segundos finais do jogo, em Kolding, na Dinamarca. A vitória era essencial para a equipe brasileira terminar a fase de grupos na liderança, evitando rivais de maior peso nas oitavas de final.

Se tivesse empatado, o Brasil poderia cruzar com Noruega (atual bicampeã olímpica e campeã mundial em 2011) ou Espanha (bronze em Londres-2012 e no Mundial de 2011). Mas, com um gol no último segundo, as brasileiras venceram o duelo e garantiram o primeiro lugar do Grupo C. Com o resultado, enfrentará a Romênia, rival bem menos complicado que os demais.

O bom e equilibrado confronto desta sexta terminou de forma emocionante. A França surpreendeu a defesa brasileira com um gol da goleira reserva, surgindo de forma inesperada pela esquerda. Mas, no contra-ataque, a capitã Dará aproveitou o gol vazio das francesas e fez o gol do meio da quadra, de cobertura.

"Mais que frieza, acho que era acreditar. Qualquer uma que arremessasse a última bola ia fazer porque acreditamos até o último segundo. Sabíamos que seria um jogo pegado e sabemos que será assim contra todas as europeias", declarou Dara, em tom de desabafo, em entrevista ao SporTV.

Antes da festa, porém, a equipe brasileira precisou mostrar todo o seu potencial em quadra para superar as francesas. O jogo foi marcado pelo equilíbrio desde o início. Ao contrário da partir anterior, na qual o Brasil foi desatento na defesa e lento na saída de bola, a equipe fez grande exibição, constante e sólida da defesa ao ataque.

Entre os destaques da seleção estiveram a armadora Ana Paula, regular e decisiva. Sem tanto brilho, mas essenciais ao time, Alê, Duda, Deonise também se destacaram no difícil confronto. O duelo com a Romênia será disputado na segunda-feira, em horário ainda não definido.