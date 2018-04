Seleção feminina começa hoje, no Japão, luta por vaga em Pequim A seleção brasileira feminina de vôlei começa hoje a luta por uma vaga na Olimpíada. O time precisa ficar entre os três primeiros colocados da Copa do Mundo do Japão para ir aos Jogos de Pequim e estréia hoje contra a Polônia, às 8h35 de Brasília, em Hamamatsu. Além dos adversários, serão muitos os desafios da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, a maioria já bem conhecida do grupo: o fuso-horário, o desgaste de disputar 11 jogos em 15 dias e o emocional das jogadoras. A diferença de 11 horas parece ter sido superada com a ajuda de um período de treinamentos na Itália. "Treinamos bastante também, nessa fase de preparação, no Japão, o que foi importante para a adaptação ao fuso-horário e à alimentação", disse a levantadora Fofão. Para a ponta Paula Pequeno, o time tem todas as condições de sair do Japão com a vaga olímpica. Os problemas enfrentados após a derrota para Cuba na final do Pan estão superados, diz. "Estamos bem física e tecnicamente. Esperamos obter um ótimo resultado na Copa do Mundo. O grupo tem se fortalecido cada vez mais, após as dificuldades que passamos este ano. A preparação foi realizada da melhor maneira possível, apesar do tempo de treinamento ter sido curto." Para o técnico José Roberto Guimarães, o adversário do Brasil, hoje, está melhor hoje do que no Grand Prix. "A Polônia está reforçada da Glinka, a principal atacante, e da Sliwa, segunda levantadora. Com a chegada das duas jogadoras a equipe ganha em experiência."