Seleção feminina de basquete fará dois amistosos em Campinas antes dos Jogos

A seleção brasileira feminina de basquete tem quatro amistosos agendados para a reta final de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio. Dois deles vão acontecer em Campinas (SP), com a presença de torcida. Outros dois serão realizados já no Rio, fechados para o público e até mesmo à imprensa.

No interior de São Paulo, onde o time treina com algumas interrupções desde o começo de maio, o Brasil fará dois amistosos contra o Japão, nos dias 27 (quarta) e 29 de julho (sexta). As partidas, ambas às 20h de Brasília, vão acontecer no ginásio de Clube Concórdia.

Já no Rio, onde chegará em 1.º de agosto, o time do técnico Antonio Carlos Barbosa ainda fará duas apresentações amistosas, diante de Sérvia (2 de agosto, terça-feira) e da China (3, quarta). A estreia será no sábado, dia 6 de agosto, contra a Austrália.

De acordo com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), as Érika e Clarissa, ambas do Chicago Sky, da WNBA, se juntam à equipe na próxima segunda-feira, dia 18, treinando com o time por quase três semanas.

Na Olimpíada, o Brasil joga contra Austrália (6 de agosto), Japão (8), Bielo-Rússia (9), França (11) e Turquia (13). A fase de grupos será disputada na Arena da Juventude, em Deodoro.