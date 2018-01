Seleção feminina de futebol faz trabalho especial para o Pan Para brigar pela medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, a seleção brasileira feminina de futebol realiza um trabalho especial na Granja Comary, em Teresópolis, que é o centro de treinamento da seleção pentacampeã mundial. As jogadoras começaram a trabalhar último dia 16, focalizando principalmente a parte física. A primeira fase dos treinos ocorrerão até o dia 30 deste mês. "A melhor coisa que poderia acontecer às atletas era vir para cá", contou o técnico Jorge Barcellos. "Com esse trabalho especial, elas poderão render até 200% mais no Pan", completou Barcellos, que apostou na convocação de jogadoras jovens para a competição do Rio, já que a CBF pretende promover uma reformulação para a disputa do Mundial, em setembro, na China. Dentre as atletas, a goleira Thais, de 19 anos, elogiou a preparação para o Pan. "O futebol feminino está sendo muito valorizado, pois somos a seleção que mais permanece em Teresópolis." O Pan-Americano começa no dia 13 de julho.