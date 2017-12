Seleção feminina de futebol se apresenta e treina em Teresópolis

A seleção brasileira feminina de futebol já tem compromisso até o carnaval. A equipe convocada pelo técnico Vadão se apresentou nesta segunda-feira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e iniciou a preparação para a temporada 2016. Em busca de uma medalha olímpica, a equipe deverá ficar reunida por boa parte do primeiro semestre.

Pelo que explicou a CBF, a primeira semana será de exames médicos e físicos. Só na semana que vem é que serão iniciados os treinamentos com bola. A delegação ficará concentrada na Granja Comary até 6 de fevereiro, sábado de carnaval.

Em março, a equipe, que venceu o quadrangular amistoso disputado em Natal em dezembro, vai jogar a tradicional Copa Algarve, em Portugal. Oito dos melhores times do mundo estarão no torneio, que serve como preparação para a Olimpíada.

Após a Copa Algarve, as jogadoras da seleção permanente serão distribuídas, por meio de draft, aos oito times que seguirem vivos no Campeonato Brasileiro. A competição acaba em 25 de maio, a partir de quando elas deverão retornar ao comando do técnico Vadão. A Olimpíada será em agosto.