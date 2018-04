Seleção feminina de handebol enfrentará bicampeãs olímpicas no ABC Paulista

Será a primeira vez que a toda a base campeã do mundo em 2013 vai se reunir no Brasil, exatamente para enfrentar aquela que é considerada a principal potência da modalidade. Os dois times começam a treinar no sábado da próxima semana, na Urca, no Rio.

O time convocado pelo técnico Morten Soubak, com 21 atletas, é muito diferente daquele que ganhou o Campeonato Pan-Americano, sexta-feira à noite, em Havana. Com o fim do Campeonato Romeno e das principais ligas europeias, o grupo estará completo, inclusive com a presença da armadora Duda, eleita a melhor do mundo na temporada passada, que se recupera de cirurgia.

Das 21 jogadoras convocadas, só duas jogam em times brasileiros, com destaque para a goleira Jéssica, do Concórdia (SC), eleita a melhor da posição no Pan-Americano.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADAS:

GOLEIRAS - Babi (Baia Mare-Romênia), Jacqueline Santana (Toulon-França), Jéssica Oliveira (Concórdia) e Mayssa Pessoa (CSM Bucareste-Romênia);

ARMADORAS - Adriana Lima (Zaglebie-Polônia), Amanda Andrade (Concórdia), Deonise (CSM Bucareste), Duda (Gyori Audi-Hungria), Jaqueline Anastácio (Rongkobing-Dinamarca), Juliana Malta Varela de Araújo (Zaglebier) e Karol (Nykobing-Dinamarca);

CENTRAIS - Ana Paula (CSM Bucareste) e Francielle (Hyppo Nö-Áustria);

PONTAS - Alexandra (Baia Mare), Célia Costa Coppi (Metodista São Bernardo-SP), Fernanda (CSM Bucareste), Jéssica Quintino (Selgros-Polônia) e Samira (Nice-França);

PIVÔS - Dani Piedade (Siofok-Hungria), Dara (Bietigheim-Alemanha) e Tamires (Gyori Audi).