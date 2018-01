Seleção feminina de judô fará treinos no Equador A seleção brasileira feminina de judô embarca sábado para Cuenca, no Equador, onde participará de um treinamento de campo de 20 dias com as equipes de Cuba, Argentina, Equador e Hungria. ?Treinar na altitude é bom, mas o ponto principal desta viagem ao Equador é a possibilidade de trabalhar por 20 dias com a metodologia cubana?, explica a treinadora Rosicléia Campos.