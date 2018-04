Seleção feminina de rúgbi é campeã sul-americana; masculina é terceira

SÃO PAULO - O rúgbi brasileiro fez história no Campeonato Sul-Americano, realizado neste final de semana, em Bento Gonçalves (RS). A seleção feminina conquistou o heptacampeonto, e a masculina o inédito terceiro lugar e vaga para os Jogos Pan-Americanos do México.

Na final feminina, o Brasil continuou com seu jogo de velocidade e venceu a seleção argentina por 32 a 5 na partida disputada neste domingo no Rio Grande do Sul.

"Mostramos um bom jogo e estou satisfeita como capitã. Nosso time cresceu ao longo dos jogos", contou Júlia Sardá, capitã do time que nunca perdeu uma partida na América do Sul.

Já a seleção masculina, que pela primeira vez venceu a Argentina em sua história, perdeu a semi-final para o Uruguai por 7 a 5 e, na disputa pelo terceiro lugar venceu a seleção chilena por 17 a 12.

"Sempre entramos para vencer, independente do adversário. A equipe se comportou bem nos dois dias de torneio e agora vamos traçar o planejamento para o Pan. A preparação, com campeonatos na Argentina e Uruguai, foi fundamental para este resultado", comentou o técnico da seleção masculina, Maurício Coelho.