Seleção feminina de vôlei bate o Chile No Sul-Americano feminino, disputado em La Paz (Bolívia), o Brasil precisou de apenas 51 minutos para vencer o Chile, neste domingo, por 3 sets a 0, com parciais de 25/7, 25/7 e 25/8, em partida válida pela segunda rodada da competição. A equipe treinada por José Roberto Guimarães volta a jogar nesta segunda-feira, às 18 horas, contra o Uruguai. A competição termina na sexta-feira. Mesmo com a superioridade brasileira, a ponteira Jaqueline lembrou da importância do torneio. ?A gente sabe que o nível dos adversários sul-americanos é inferior, mas temos que aproveitar o momento para nos entrosarmos cada vez mais.? ?Se tem título e vaga para uma outra competição em jogo, precisamos nos doar ainda mais?, lembrou a levantadora Marcelle. Ela apontou outra utilidade para o jogo deste domingo: a ambientação. A temperatura em La Paz, cidade a 3.660 metros acima do mar, esteve em torno de 12 graus. ?O jogo foi fácil, mas foi bom para nos adaptarmos ao clima para as próximas partidas.?