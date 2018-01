Seleção feminina decepciona no Pan de Judô Diferente da seleção brasileira masculina de judô, que conquistou 7 medalhas de ouro, em 9 disputadas, a seleção feminina deixou a desejar no Pan-americano da categoria, em Salvador. Neste domingo, a seleção B do Brasil, formada pelos reservas do time principal, entrará no tatame para o Campeonato Ibero-Americano, com participação da seleção espanhola. Daniel Hernandes (pesado), Mário Sabino (meio-pesado), Carlos Honorato (médio), Flávio Canto (meio-médio), Henrique Guimarães (meio-leve) e Adriano Yamamoto (super-ligeiro) conquistaram a medalha de ouro em suas categorias. Luis Camilo (leve) e João Derly (ligeiro) foram prata. Daniel Hernandes também foi ouro na categoria absoluto. Em contra-partida, as mulheres só obtiveram duas medalhas de ouro: a meio-pesado Edinanci Silva foi campeã em sua categoria e no absoluto. A médio Cristina Silva caiu na final contra a canadense Marie Chisholm. Priscila Marques (pesado) foi parar na disputa de bronze após perder luta para a mexicana Vanessa Zambotti (campeã) por ippon faltando dez segundos - ficou com o terceiro lugar. Fabiane Hukuda (meio-leve), Taciana Lima (ligeiro) Tânia Ferreira (leve) e Vânia Ishii (meio-médio) também ganharam o bronze. E Érika Cesar (super-ligero) foi a única atleta da delegação a ficar sem medalha. Em sua categoria só haviam duas judocas inscritas. A dominicana Yarely Suero ganhou duas das três lutas em disputa e ficou com o ouro. Floriano Peixoto, técnico do feminino, ficou chateado com o desempenho de algumas atletas no Pan. Sem as principais adversárias, as cubanas, as brasileiras poderiam ter conquistado mais medalhas de ouro. Na quinta-feira, Tânia Ferreira, uma das cinco melhores judocas do mundo na categoria leve, perdeu a primeira luta para a peruana Jessica Garcia (a campeã da categoria) por um yuko (pontuação média). Buscou duas vitórias na repescagem e conquistou a medalha de bronze contra a americana Ellen Wilson. Vânia Ishii, única medalhista de ouro do judô nos Jogos Pan-americano de Winnipeg, em 1999, teve mesmo desempenho: perdeu por um ippon logo na luta inicial, contra a americana Grace Jividen, venceu duas lutas na repescagem e depois, contra a mexicana Mirian Ruiz, conquistou a medalha de bronze. "Acho que as meninas relaxaram quando viram que as cubanas não estariam aqui. Pelo menos isso não tende a acontecer em São Domingos porque a competição terá força total", acredita Floriano. Para ele, o Brasil é mais forte do que Cuba nas categorias de Vânia, Edinanci e Priscila. Essa é a primeira competição internacional de Vânia após oito meses em recuperação de uma contusão - uma lombalgia que os médicos não conseguiam detectar. Recuperou-se após sessões de RPG. "No ano passado eu tive de começar tudo de novo...Campeonato Paulista (ouro), Brasileiro (bronze), Troféu Brasil (ouro), amistosos, a Seletiva para o Pan... Aqui no Pan não aconteceu o que eu queria. Claro que a vontade era ganhar o ouro. Foi bom que percebi alguns erros táticos que vou trabalhar para o Jogos Pan-americanos", comentou a meio-médio Vânia, que na República Dominicana terá como fortes adversárias a cubana Drulis Gonzalez (campeã olímpica e mundial em outra categoria, a leve), a argentina Daniela Krukower, vencedora da categoria em Salvador e a americana que a derrotou. "Senti falta de pegar em quimono internacional, o das adversárias. Os estilos de luta são diferentes. Nós somos mais tradicionais como os japoneses. Pegamos na gola e na manga. As européias têm mais jogo de pernas. E as cubanas são fortes e gostam de provocar como no vôlei. Não xingam, provocam com o corpo, na luta." A seleção feminina terá três semanas de concentração e clínica com Portugal, em local a ser definido no Brasil. O objetivo principal do judô esse ano é o Pan.