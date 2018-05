Seleção feminina dos EUA e do Canadá garantem vaga no futebol do Rio-2016 Referências no futebol feminino, as seleções dos Estados Unidos e do Canadá confirmaram na madrugada deste sábado a vaga nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto deste ano. As equipes se classificaram devido às vitórias nas semifinais do torneio qualificatório da Concacaf.