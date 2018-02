Seleção feminina está fora do Mundial de handebol

Apesar do equilíbrio, a seleção feminina de handebol está fora do Mundial da categoria, disputado na França, ao empatar com a atual campeã, a Rússia, por 31 a 31, na tarde desta terça-feira. Com o resultado, as brasileiras, comandada pelo técnico espanhol Juan Oliver, são eliminadas logo na primeira fase, já a primeira vaga do grupo B ficou com a Rússia, enquanto a Macedônia assegurou a segunda posição, com quatro pontos, um a mais que o Brasil. A derrota, no entanto, não parecia ser o destino da seleção feminina, que começou muito bem, abrindo uma boa vantagem e, assim, entrando no segundo tempo com três gols a mais que as rivais (16 a 13). Aos poucos, as russas melhoraram a marcação e começaram a explorar os contra-ataques. Mesmo assim, o Brasil continuou na partida, chegando ao minuto final com um gol de vantagem, mas o time russo conseguiu o empate na jogada final. A desclassificação na primeira fase não era algo esperado pela seleção, que queria melhorar seu desempenho em relação ao último mundial, quando ficou com a sétima colocação. Nesta edição, as brasileiras sequer ficarão entre as 12 melhores seleções.