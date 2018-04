Seleção feminina ganha e fecha grupo com 100% no Pan-Americano de Handebol

Na competição, em que a seleção comandada pelo técnico dinamarquês Morten Soubak está desfalcada de diversas jogadoras campeãs mundiais, entre elas quase todas as titulares da conquista de 2013, as outras vitórias na fase de classificação foram sobre Estados Unidos, Porto Rico, Groenlândia e Venezuela.

O primeiro tempo da partida foi marcado pelo extremo equilíbrio. As brasileiras não ficaram atrás do placar, mas também não conseguiram abrir diferença maior do que dois gols. Com destaque para as excelentes defesas de Jéssica Oliveira e para a dupla Francielle, no passe, e Samira, na finalização, o Brasil foi para o intervalo com a vantagem de 14 a 12.

Na segunda etapa, a defesa voltou melhor e a equipe começou a encaixar mais contra-ataques. Com a goleira Jéssica ainda inspirada, as brasileiras diminuíram o ímpeto das paraguaias e conseguiram ampliar aos poucos o marcador, fechando o jogo em 28 a 22.

Morten Soubak exaltou a partida do Paraguai. "Sem dúvida foi o nosso adversário mais difícil no campeonato. O Paraguai se defendeu muito bem e no ataque teve paciência. Nos deu muito trabalho. O que nos atrapalhou foram os erros de fundamento. Temos que conversar mais para acertar esses detalhes", disse o treinador.

A goleira Jéssica Oliveira, que praticou várias defesas durante a partida, chamou a atenção para a postura da equipe. "Felizmente joguei bem, mas a equipe não foi bem. Faltou foco e atenção no começo da partida. As boladas no rosto fazem parte da vida de goleiro, mas as paraguaias poderiam ter evitado. O mais importante foi que vencemos e estamos nas semifinais", afirmou.

O próximo jogo no Pan-Americano de Handebol será nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), contra o segundo colocado do Grupo B, na Sala Polivalente Kid Chocolate, em Havana.