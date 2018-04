Seleção treina para duelo com argentinas pelo Pan de Handebol

O técnico Morten Soubak aproveitou a terça-feira livre para preparar a seleção brasileira feminina de handebol para o duelo desta quarta diante da Argentina. Depois de cinco partidas seguidas, as jogadoras finalmente tiveram um dia de folga antes do confronto pelas semifinais do Pan-Americano da modalidade, que está sendo realizado em Cuba.

E Morten utilizou a atividade desta terça para aprimorar os fundamentos para um duelo que promete ser bastante equilibrado. "Nesse treino de uma hora fizemos um ataque contra defesa, tentando nos preparar taticamente para o jogo contra a Argentina, que vai ser bem disputado, e focar nos detalhes que estamos tentando melhorar nas partidas", disse.

Em meio a uma campanha invicta até o momento, o Brasil, atual campeão mundial, entra com o favoritismo diante da Argentina, que foi segunda colocada do Grupo B após perder uma partida, para Cuba. Mas Morten Soubak não quer saber de soberba e fez questão de exaltar os pontos fortes das adversárias.

"A Argentina tem um time forte e organizado, que fez grande preparação na Europa. Está bem preparada tanto para esse torneio quanto para os Jogos Pan-Americanos de Toronto. A defesa delas é forte e fechada e o ataque bem estruturado. Além disso, o time tem várias jogadoras se destacando aqui em Cuba", avaliou.