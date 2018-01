Seleção feminina vence teste no vôlei Ainda sob os efeitos da adaptação ao fuso horário japonês, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu novamente o Hisamitsu Springs Volleyball Team, no segundo jogo-treino disputado entre as duas equipes. Comandado pelo técnico Zé Roberto, o Brasil se prepara para a Copa do Mundo do Japão, que começa sábado e dá três vagas na Olimpíada de Atenas. No teste desta quarta-feira, em Kobe, a seleção brasileira venceu os 5 sets disputados, com parciais de 25/19, 25/14, 25/15, 25/16 e 15/07. Para Érika, o grupo ainda sofre com a mudança de fuso. ?Esse foi o pior dia, mas, mesmo assim, estávamos mais concentradas do que ontem. Além disso, conseguimos neutralizar mais o saque malicioso delas?, contou a jogadora. A delegação brasileira segue nesta quinta-feira para a cidade de Kagoshima, onde estréia contra a China, no próximo sábado. Boa notícia - O torcedor brasileiro poderá acompanhar de perto a luta da seleção por uma vaga em Atenas. A SporTV confirmou nesta quarta-feira que irá transmitir ao vivo todos os jogos do Brasil na Copa do Mundo.