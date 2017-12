Seleção francesa feminina de handebol vence a Noruega e conquista o Mundial

A seleção francesa feminina de handebol conquistou neste domingo o título do Mundial realizado na Alemanha. O feito veio após a vitória na decisão sobre a Noruega, por 23 a 21, na Barclaycard Arena, em Hamburgo.

O resultado consolidou o bom momento do handebol francês feminino. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, a equipe ficou com a medalha de prata, ao perder a decisão para a Rússia. Foi, ainda, o segundo título mundial - ganhou também em 2003.

Com quatro gols cada, Manon Houette e Allison Pineau foram os destaques do time campeão neste domingo. As artilheiras do duelo, contudo, foram as norueguesas Veronica Kristiansen e Nora Mørk, ambas com sete gols.

Na campanha do título, depois de perder para a Eslovênia, a seleção francesa se recuperou e venceu Angola, Paraguai e Romênia, além de empatar com a Espanha na fase de grupos. Depois, nas rodadas eliminatórias, superou Hungria, Montenegro e Suécia.

Ainda neste domingo, a seleção holandesa derrotou as suecas por 24 a 21 e ficou com o bronze do Mundial. A equipe havia sido vice em 2015, quando perdeu a decisão para a Noruega.

Já a seleção brasileira, campeã mundial em 2013, teve uma campanha decepcionante e encerrou apenas na 18ª colocação. Eliminado já na fase de grupos do Mundial, o time foi relegado ao torneio de consolação e perdeu para a Polônia por 29 a 27 no jogo que valia o 17º lugar.