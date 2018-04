Seleção joga contra a Coréia do Sul A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta a Coréia do Sul amanhã às 7h50 (de Brasília), pela Copa do Mundo do Japão, em Kumamoto. As equipes ainda não se enfrentaram em 2007. No ano passado, o time brasileiro ganhou do sul-coreano por 3 a 0 no Grand Prix de Tóquio.