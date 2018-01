Seleção juvenil pega a Itália nas semi A Seleção Brasileira Feminina Juvenil de Vôlei briga neste sábado por vaga na final do Mundial em Ancara, na Turquia. As adversárias é a Itália. O jogo está marcado para as 10h30 de Brasília. A outra finalista sairá na seqüência, do confronto entre China e Sérvia e Montenegro. As brasileiras, comandadas pelo técnico Antônio Rizola, somam cinco vitórias na competição. O destaque do time é a meio-de-rede Adenízia, de 18 anos, 1,87 m, a melhor bloqueadora do Mundial - com 29 pontos no fundamento.