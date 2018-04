Seleção mantém 100% no Grand Prix A seleção feminina de vôlei venceu mais uma no Grand Prix, ontem, e segue invicta. A equipe bateu a Alemanha por 3 a 2 (25/27, 25/15, 25/19, 19/25 e 15/10), em Mokpo, na Coreia do Sul. Na fase final, em Tóquio, o Brasil terá a companhia de Rússia, Alemanha, Holanda, China e Japão.