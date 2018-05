Seleção masculina de handebol massacra o Canadá na estreia de torneio amistoso

O Brasil estreou no Torneio Quatro Nações Masculino de Handebol, em sua terceira edição, com uma fácil vitória sobre o Canadá por 46 a 12 (24 a 4 no primeiro tempo), no ginásio Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo (SP). Os brasileiros estiveram bem desde o início e o técnico Washington Nunes, que fez sua estreia na equipe - substitui o espanhol Jordi Ribera - aproveitou a partida para rodar o elenco e dar ritmo ao grupo renovado.

O Brasil dominou o placar desde o começo da partida e não teve dificuldades em passar pela defesa canadense. Bem postados na marcação, os brasileiros forçavam o erro do adversário e aproveitavam as chances criadas no contra-ataque. Com esse panorama, a seleção fez 24 a 4 no primeiro tempo e manteve o ritmo forte para fechar a partida em 46 a 12. Os artilheiros foram Cauê e Panda, com sete gols cada.

Cauê, que estreou na equipe adulta nesta sexta-feira, se mostrou bastante contente ao final do duelo. "Esta foi minha primeira partida na seleção adulta. Foi uma satisfação enorme jogar ao lado dos atletas que disputaram os Jogos Olímpicos, ainda mais aqui em São Bernardo do Campo, que é a cidade da minha família", afirmou o jogador de 19 anos.

Para Washington Nunes, foi uma partida interessante para os mais novos. "Aproveitamos esse jogo para promover estreias na equipe adulta e tirar a ansiedade dos jogadores. Tanto o Cauê quanto o Ceretta foram muito bem", disse o treinador, que falou que vai promover mudanças táticas na equipe. "No ciclo passado apostamos em uma defesa 5-1 muito interessante e agora, por conta da mudança da regra, vamos treinar bastante no sistema 6-0, mas sem abandonar o que deu certo nos últimos anos", acrescentou.

O Torneio Quatro Nações tem sequência neste sábado com mais dois confrontos. O Brasil enfrenta Cuba, às 19 horas. Antes, Chile e Canadá duelarão às 17 horas.