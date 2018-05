Seleção masculina de rúgbi derrota o Chile na Arena Barueri

SÃO PAULO - A seleção brasileira masculina de rúgbi conquistou neste sábado, na Arena Barueri, a primeira vitória sobre o Chile em jogos oficiais. O confronto, que terminou 24 a 16 para o Brasil, marcou a primeira rodada do Consur A, o Campeonato Sul-Americano de Rugby XV.

"O trabalho duro se paga, a molecada trabalhou muito e culminou nessa vitória emocionante. Foi coração do início ao fim da partida", afirmou o capitão brasileiro, Daniel Danielewicz.

O confronto em Barueri começou estudado, com muita disputa de bola. Depois de ver o Chile abrir 6 a 0 no placar, a seleção brasileira conseguiu a virada de forma emocionante - primeiro tempo terminou 10 a 6. Na etapa final, o Chile foi para o ataque e voltou a ficar à frente do marcador. Após algumas chances perdidas, o time brasileiro virou novamente e conseguiu abrir vantagem.

A modalidade com 15 jogadores não faz parte do programa olímpico (no Rio, em 2016, o rúgbi sevens fará parte dos Jogos), mas é a mais popular no mundo. A competição será disputada em novo formato, pois pela primeira vez todos os países participantes terão a chance de disputar jogos em casa. Assim, as partidas entre Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai serão realizadas entre os dias 26 de abril e 10 de maio.

A seleção brasileira enfrenta o Uruguai pela segunda rodada do Sul-Americano no próximo sábado, dia 3 de maio, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Depois, jogará contra o Paraguai, no Yacht Golf Club de Assunção.