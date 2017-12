Seleção olímpica de futebol e skatista Pedro Barros concorrem ao Laureus

A disputa, porém, não será fácil para a seleção liderada por Neymar. Afinal, seus concorrentes são a Mercedes, que dominou a temporada da Fórmula 1, a seleção portuguesa de futebol, campeã da Eurocopa, o Real Madrid, que faturou a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes, o Chicago Cubs, campeão da liga de beisebol dos Estados Unidos após 108 anos, e o Cleveland Cavaliers, que venceu a NBA.

Pedro Barros concorre ao prêmio de melhor atleta de ação depois de conquistar uma medalha de ouro nos X Games, a Olimpíada dos esportes radicais. Entre seus concorrentes estão dois campeões mundiais de surfe, John John Florence e Tyler Wright. A britânica Rachel Atherton, do mountain bike, a norte-americana Chloe Kim, do snowboard, e a estoniana Kelly Sildaru, do esqui, são os outros adversários do brasileiro na premiação.

A disputa pelo prêmio de melhor atleta masculino conta com dois nomes do atletismo que fizeram história na Olimpíada do Rio, casos de Usain Bolt e Mo Farah. Os seus concorrentes serão o britânico Andy Murray, que fechou o ano na liderança do ranking da ATP, o português Cristiano Ronaldo, craque do Real Madrid e da seleção portuguesa, e Stephen Curry e LeBron James, astros do basquete.

A disputa de melhor atleta feminina envolve as norte-americanas Simone Biles, da ginástica artística, Allyson Felix, do atletismo, e Katie Ledecky, da natação, a tenista alemã Angelique Kerber, a jamaicana Elaine Thompson, do atletismo, e a ciclista britânica Laura Kenny.

O astro da natação Michael Phelps disputará o prêmio de melhor retorno do ano após ganhar cinco medalhas de ouro na Olimpíada do Rio. Juan Martin del Potro, campeão da Copa Davis pela Argentina, a espanhola Ruth Beitia, do salto em altura, o britânico Nick Skelton, do hipismo, a triatleta Fabienne St Louis, da Mauritânia, e o esquiador norueguês Aksel Lund Svindal são seus adversários.

Campeão mundial de Fórmula 1 em 2016, após dois vice-campeonatos seguidos, Nico Rosberg concorre ao prêmio de revelação do ano. A etíope Almaz Ayana e a sul-africana Wayde van Niekerk, ambas do atletismo, o Leicester, campeão inglês de futebol, a seleção masculina de futebol da Islândia, a seleção masculina de rúgbi sevens de Fiji são os outros concorrentes dessa categoria.

Já o prêmio de melhor atleta paralímpico ficará entre os nadadores Ihar Boki, da Bielo-Rússia, e Sophie Pascoe, da Nova Zelândia, a cubana Omara Durand e o suíço Marcel Hug, ambos do atletismo, o iraniano Siamand Rahman, do levantamento de peso, e a italiana Beatrice Vio, da esgrima em cadeira de rodas.

Os vencedores do Laureus serão conhecidos em 14 de fevereiro, quando será realizada a cerimônia de premiação em Mônaco.