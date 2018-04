Seleção perde para o Uruguai por 2 a 1 A seleção brasileira sub-15 perdeu para o Uruguai, por 2 a 1, ontem à tarde, na segunda rodada do quadrangular decisivo do Campeonato Sul-Americano, em Porto Alegre. Com este resultado, o Brasil vai precisar golear o Chile domingo, às 20 horas, na disputa da última rodada e torcer por uma derrota uruguaia diante da seleção argentina para ficar com o título da competição.