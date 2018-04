Seleção troca de técnico por ouro olímpico A CBF anunciou ontem que Jorge Barcellos é o novo técnico da seleção brasileira feminina, no lugar de Kleiton Lima. Com o time, Barcellos foi ouro no Pan do Rio, em 2007, e prata em Pequim, 2008. O desafio, agora, é o ouro olímpico.