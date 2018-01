Seleções de vôlei ganham novo uniforme A camiseta preta com listras douradas para homens e a rosa para as mulheres são as principais novidades dos novos uniformes das seleções brasileiras de vôlei, que foram apresentados na manhã desta quarta-feira, no Museu de Arte Moderna, no Rio. Outra mudança elaborada pela Olympikus foi a retirada das mangas. O presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ary Graça, explicou que as mudanças no design dos uniformes têm por objetivo homenagear a conquista da medalha de ouro olímpica pela seleção masculina no Jogos de Atenas, em 2004, além de dar maior mobilidade aos atletas e despertar o interesse do público jovem. "Essas camisas poderão ser usadas pelos jovens até nas baladas", brincou o presidente da CBV. "Sempre estivemos na frente, em sintonia com a modernidade. Por isso, escolhemos o preto com dourado para os homens e o rosa para as mulheres." Além do preto e rosa, homens e mulheres poderão escolher atuar com camisetas verde, amarela, azul e branco, totalizando cinco conjuntos de uniformes. A venda dos novos uniformes tem previsão para começar em abril, ao preço médio de R$ 100,00 cada.