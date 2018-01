Seletiva de judô começa em Pernambuco Os melhores judocas do País competem nesta quarta-feira na Seletiva Nacional de judô, em Recife, de olho nas competições internacionais e Pan/2007. Leandro Guilheiro, Flávio Canto (medalhistas olímpicos) e o campeão mundial João Derly são alguns dos destaques. A polêmica fica por conta do critério de classificação, que desta vez escolherá dois judocas por categoria no masculino, contra uma vaga no feminino.