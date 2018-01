Seletiva de natação tem destaque No penúltimo dia da seletiva de natação, neste sábado, realizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), no Parque Aquático Júlio de Lamare, no Rio, para a obtenção de índices para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos e o Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, Jáder Souza, do Euclides Rodrigues/AP, e Marcella Amar, do Flamengo, aumentaram a lista de representantes brasileiros. O nadador se classificou provisoriamente para a disputa dos 50m, livre, com o tempo de 22s73, superando a marca estabelecida pela CBDA de 23s06. ?Queria ganhar dianteira. Cheguei na Seletiva com a intenção de ficar entre os cinco primeiros nos 100m livre e consegui o primeiro tempo. Foi uma surpresa. Agora consegui o segundo índice dos 50m?, festejou Souza. Já Marcela , de 27 anos, marcou 2m17s32 e melhorou o tempo para os 200m, borboleta, que era de 2m18s17. Com a marca, a nadadora está perto de participar de seu primeiro Pan- Americano. Em 1995 ela não pôde participar porque estudava na Universidade do Tenessee, nos Estados Unidos, e foi obrigada a disputar a principal competição americana: o NCAA. Quatro anos depois, estava se formando pela Universidade e nem tentou índice. Os nadadores Renata Burgos, da Unaerp, nos 50m, livre; Tatiana Lemos, do Pinheiros; e Denise Oliveira, do Flamengo, ambas nos 200m, livre, conseguiram índices para os Jogos Mundiais Universitários. A ?Unviversíade? acontecem em agosto, na Coréia do Sul.