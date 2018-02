Selos comemorativos do Pan serão lançados nesta terça O ministro das Comunicações, Hélio Costa, participa nesta terça-feira, às 15 horas, no Rio, do lançamento de uma série de selos postais comemorativos dos Jogos Pan-Americanos, que serão disputados em julho, no Rio. O evento será feito pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), no Parque Aquático Júlio Delamare (Complexo Esportivo do Maracanã). Os selos, que terão uma tiragem de 5 milhões de exemplares, trarão a mascote dos Jogos, Cauê, praticando várias modalidades esportivas, como natação, nado sincronizado, pólo aquático, saltos ornamentais e futsal. Também está previsto para acontecer no evento desta terça-feira, segundo nota distribuída pelo Ministério, uma apresentação da seleção brasileira de nado sincronizado. Além de Hélio Costa, estarão presentes o ministro do Esporte, Orlando Silva, o presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), Carlos Henrique Almeida Custódio, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos, Carlos Arthur Nuzman, e o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coaracy Nunes Filho, além de atletas que participarão do Pan.