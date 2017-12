Sem acordo, Tyson responde processo Mike Tyson não aceitou pagar R$ 1 milhão para o cinegrafista Carlos Mello, que se diz vítima de agressão do ex-campeão mundial de boxe na madrugada de quinta-feira, em uma casa noturna da Zona Sul de São Paulo. Não se chegou a uma composição civil e o juiz José Zoéga Coelho, do Fórum da Barra Funda, aceitou a denúncia do Ministério Público e instaurou processo criminal contra o ex-pugilista norte-americano. Áureo Mesquita, advogado de Carlos Mello, revelou que também entrará com um processo por danos morais nos Estados Unidos. ?Primeiro vamos analisar a jurisdição de cada Estado norte-americano?, explicou ele. ?Lá, qualquer processo desse tipo envolve US$ 5 milhões, US$ 10 milhões.? Tyson se apresentou na audiência vestido com uma camisa da seleção argentina ? presente de Maradona, com quem esteve no programa ?La Noche del Diez?, em Buenos Aires, na segunda-feira. Disse, por intermédio de seus advogados, que aceitava pagar os gastos da câmera quebrada - algo em torno de R$ 20 mil. ?Não houve danos morais?, justificou Fernando Monaco, um dos advogados do ex-pugilista. Como não houve acordo, Tyson deverá se apresentar no dia 7 de março, às 13h30, para audiência já marcada no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, que dará prosseguimento ao processo. ?Vamos reunir documentos. Mas é bem possível que a data seja alterada?, afirmou Fernando Monaco, que garante a presença de seu cliente no próximo encontro. O ex-pugilista norte-americano ainda poderá ser beneficiado com a lei 9.099/95, que suspende o processo com o pagamento de cestas básicas, doação ou trabalhos assistenciais, que deverão ser realizados em São Paulo. Para isso, seus advogados vão tentar reunir provas de que Tyson é tecnicamente primário ? não cometeu nenhum crime nos últimos cinco anos. Após a audiência, Tyson foi almoçar em uma churrascaria nos Jardins. Ele continua em São Paulo até domingo, quando embarca para a Inglaterra.