Sem apoio, canoagem ganha medalhas A dupla brasileira formada por Guto Campos e André Deca Caye foi medalha de ouro no Sul-Americano de Canoagem de Velocidade, neste domingo, no Chile, na K-2, 500 metros. ?Viemos sem o apoio do Comitê Olímpico e da Confederação de Canoagem e ainda usamos um barco lento?, reclamou Guto, que também ganhou três pratas com a equipe do K-4, 1.000, 500 e 200 metros.