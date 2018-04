Sem apoio, vereador do Rio desiste da CPI do Pan

Naufragou de vez a tentativa de instaurar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Jogos Pan-Americanos, que seria criada na Câmara de Vereadores do Rio para apurar os gastos do município com a realização do evento, ocorrido em julho. Nesta quarta-feira, faltou quórum na terceira convocação feita pelo vereador Eliomar Coelho (PSOL), que parece ter desistido da idéia. Autor do projeto e candidato a ser presidente da CPI do Pan, Eliomar Coelho já tinha adiado a instalação da comissão duas vezes, sempre por falta de apoio de outros vereadores. Agora, nesta quinta-feira, ele foi o único a comparecer na sessão prevista para tratar do assunto. "Temos indícios de várias irregularidades e agora o que vamos fazer é encaminhar o que temos para a Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União", disse Eliomar Coelho, desapontado com o desinteresse dos outros vereadores do Rio pelas investigações sobre os gastos no Pan. "A Prefeitura do Rio informou ter gasto cerca de R$ 1,2 bilhão com o Pan. Ora, isso é quatro vezes maior do que o previsto no orçamento", protestou Eliomar Coelho. "Tem alguma coisa esquisita nisso tudo."