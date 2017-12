Sem brasileiros, elite da Maratona de Londres terá tricampeão olímpico Bekele

Dono de três medalhas de ouro olímpicas, Kenenisa Bekele é o principal nome da lista de elite da Maratona de Londres, divulgada nesta segunda-feira. A corrida, uma das principais do calendário internacional, vai acontecer no dia 23 de abril e terá sua elite composta por 29 corredores no masculino. Nenhum deles é brasileiro.

O etíope de 34 anos dominou as provas de fundo do atletismo entre 2003 e 2009, ganhando tudo também no cross country. Bateu o recorde mundial tanto nos 5.000m quanto nos 10.000m e faturou quatro medalhas entre Atenas-2004 e Pequim-2008.

Em 2014, começou a carreira como maratonista, vencendo em Paris com recorde da prova e melhor marca de um estreante em todos os tempos. Após lesões, correu a Maratona de Londres machucado no ano passado, só para ficar apto a ser convocado para a Olimpíada. Mesmo assim, não foi chamado pela Etiópia, o que abriu uma crise no esporte do País.

A resposta veio em Berlim, em setembro, quando ele registrou o segundo melhor tempo da história, a 6 segundos do recorde mundial. No próximo dia 20, ele volta a correr, desta vez em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em prova bem mais fraca - o anúncio também ocorreu nesta segunda-feira.

A atenção, porém, já está toda voltada para Londres, onde ele vai encarar, entre outros, o queniano Stanley Biwott, campeão de Nova York em 2015 e duas vezes vice em Londres. Outro nome forte é Bedan Karoki, prata no Mundial de Meia Maratona de 2016 e campeão mundial de cross country um ano antes. Ele fará sua estreia na distância. Feyisa Lilesa, prata olímpico na maratona, também estará na capital inglesa.