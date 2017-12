Sem brilhar no Inter, atacante Marquinhos acerta com o Sport Contratado para brigar por uma posição de titular no Internacional há um ano, o atacante Marquinhos foi embora do clube sem deixar saudade. Nesta quinta-feira, o jogador de 27 anos foi anunciado como reforço do Sport. Ele deve estrear já no domingo, contra o The Strongest, na Arena Pernambuco, em partida amistosa.