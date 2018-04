Sem Cielo, Nicolas Oliveira obtém índice nos 100m livre

Nicolas, que já garantiu índice nos 200 metros livre, não contou com a rivalidade de Cielo nos 100m porque o recordista mundial da prova desistiu de competir nesta distância no Mundial. Ele vai focar somente nos 50m livre e nos 50m borboleta. Bruno Fratus também não competiu para poder tratar uma lesão no ombro.

Na prova feminina, Daynara de Paula fez o melhor tempo, com 55s48, mas não obteve o índice. Nos 50 metros peito, João Gomes Júnior liderou a eliminatória com 27s41, sem índice. Ele já tem a vaga garantida nos 100 metros do mesmo estilo. Felipe França, que decepcionou na maior distância, fez o terceiro tempo nos 50 metros. Entre as mulheres, Ana Carla Carvalho liderou com 31s70.

Nos 200 metros costas, Joanna Maranhão bateu na frente, com 2min15s86, mas ficou sem índice nas eliminatórias. Ela poderá conquistar a marca na final - já tem classificação garantida nos 200m e 400m medley.

Na versão masculina da prova, Leonardo Fim liderou com 2min02s94, deixando o favorito Leonardo de Deus em segundo, com 2min03s00. O nadador, porém, acredita na vaga à tarde. "Segurei nas eliminatórias para não acontecer o mesmo dos 200m borboleta, na qual forcei na manhã, e quase não consigo o índice à noite. Vai dar pra conseguir a marca na final", disse.