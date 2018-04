Sem Elano, Maikon Leite é esperança santista

O que pode ajudar o time santista é que o adversário está longe de lembrar a equipe que decidiu o título paulista de 2010 contra o próprio Santos. O Santo André está em 17.º lugar, ainda não venceu na competição - perdeu um jogo e empatou cinco - e tem saldo negativo de um gol.

O técnico Adilson Batista vai poupar outros jogadores santistas para não correr o risco de perder titulares para a primeira batalha da Taça Libertadores, com o Deportivo Táchira, no dia 15, na Venezuela. Entre os que vão descansar estão Pará e Durval. Até Maikon Leite, cuja presença se torna mais importante diante da ausência de Elano, pode jogar apenas um tempo e ser substituído por Diogo.

As mudanças começam pelo gol. Com os seis gols sofridos nos últimos quatro jogos, Rafael não vinha mantendo o bom desempenho das primeiras rodadas e, para agravar a sua situação, cometeu pênalti diante da Ponte Preta e foi expulso.

No seu lugar entra outro jovem goleiro, Vladimir, de 21 anos. No ano passado, ele era apontado como o futuro dono da camisa 1 do Santos, mas teve a oportunidade adiada em razão de uma contusão na mão no exato momento em que Dorival Júnior resolveu tirar Felipe do time. Rafael entrou e aproveitou bem a oportunidade.

Ganso. Paulo Henrique Ganso treinou individualmente ontem à tarde, no CT Rei Pelé. Sempre com a bola nos pés ou não mãos, ele foi o último jogador a sair do campo. Disse que voltará a jogar no dia 2 de março, diante do Cerro Porteño, na Vila Belmiro. pela Libertadores. "Não sinto dores e estou me sentindo bem, mas tenho de respeitar as decisões dos médicos. O prazo estabelecido para o fim do tratamento é de seis meses, no dia 28."

Ganso se queixa da proposta que recebeu para dividir com o clube os direitos sobre a sua imagem (detém os 100%) em troca de um novo contrato, mais longo, mas com salário bem inferior ao de Neymar. A relação com a direção pode piorar: ontem o jogador visitou o ex-presidente Marcelo Teixeira para pedir desconto na mensalidade da faculdade (a família Teixeira é dona da Universidade Santa Cecília) para o pai da sua namorada.