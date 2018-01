Sem estrelas do Mundial, basquete feminino é uma incógnita A rainha Hortência, que brilhou no basquete ao lado de Paula, acreditava que a seleção feminina pudesse agradar à torcida nacional nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Mas agora já está em dúvida, por causa da provável ausência das principais atletas do País na seleção. ?No fim do ano passado, eu tive uma conversa com o Grego (Gerasime ´Grego´ Bozikis, presidente da confederação), observando que o Pan seria a grande oportunidade de o Brasil ressuscitar no basquete. Tem dois times incríveis, tanto o masculino, quanto o feminino. Achei que poderia ressurgir, mas estou em dúvida diante das notícias de que muitos atletas não virão?, disse Hortência, em férias na Arábia Saudita, com o namorado, Rodrigo. ?Não joga a Iziane, a Janeth não sabe... Acho que num Pan dentro do Brasil a seleção teria de ter força máxima. Era o caso de a confederação dizer: ?Preciso de você, quanto vai ganhar jogando na WNBA?? Era o momento de usar os recursos para ter as atletas." Hortência entende que um bom resultado ajudaria o Brasil a tomar fôlego para o pré-olímpico. Paula, que ganhou três medalhas pan-americanas com a seleção nos anos 80 e 90, também se preocupa com a renovação em cima da hora, sem que jogadoras tenham sido preparadas para substituir as atletas que se aposentaram ou que estarão na WNBA durante o Pan. ?A renovação no basquete feminino é a grande preocupação desde que a gente jogava?, afirma. E torce: ?Quem sabe não aparecem novos talentos na seleção que disputará o Mundial Sub-21 (de 26 de julho a 5 de agosto, na Eslováquia)?? Paula acha importante a troca de comando - o técnico Paulo Bassul assumirá a seleção após o Pan-Americano, em substituição a Antônio Carlos Barbosa. Mas também entende que a mudança veio tarde. ?Chegou na véspera da Olimpíada de Pequim.? A técnica Maria Helena Cardoso, que tem dois títulos pan-americanos - em Cali/1971, como jogadora, e em Havana/1991, como treinadora -, também acha que a mudança na comissão técnica deveria ter sido feita em 2004, após a Olimpíada de Atenas, para um novo ciclo. ?O Pan poderia ser parte do planejamento até Pequim.? Maria Helena entende que um Pan em casa deveria ser mais importante ainda. ?O Brasil tem tradição, o basquete anda em baixa. Já pensou que bom seria repetirmos Cali, com duplo ouro no basquete, masculino e feminino? O que vale para o Brasil é a medalha de ouro.? Com a presença da mídia e das tevês mostrando os jogos para todo o País, as vitórias poderiam ser bem positivas para a modalidade. ?A repercussão nacional é muito grande, os jogos vão estar em todos os canais.? ?Quero ver como vai a nossa seleção. A Helen e a Alessandra não vêm. Quatro vão para a WNBA (Adrianinha, Iziane, Janeth e Erika). Serão pelo menos seis ou sete novas jogadoras em relação à equipe que disputou o Mundial de São Paulo, em 2006. A renovação era necessária, mas a um ano de Pequim??, questiona Maria Helena. A técnica observa que foram os Estados Unidos que começaram o processo de desvalorizar o Pan, mandando equipes B ou C para a competição. ?Infelizmente, porque acho que toda a competição internacional é importante para o basquete brasileiro pensar em manter a hegemonia nas Américas.? Desfalcado, o Brasil dependerá da força ou da fragilidade dos rivais para ir ao pódio no Rio, na avaliação de Maria Helena. ?Depende de Cuba vir completa. A Argentina, que vem subindo de produção, como mostrou no Mundial, pode dar um susto. Acho que a Confederação não poderia minimizar a falta das estrelas.? Pan será ´vitrine´ para novo técnico A seleção brasileira feminina de basquete estará sob observação no Pan do Rio. O técnico Paulo Bassul, que assumirá o comando da equipe em substituição a Antônio Carlos Barbosa após o Pan, desistiu de comandar a seleção sub-21 no Mundial da Austrália para ser um observador. ?Vou acompanhar os treinamentos para o Pan. O Tarallo (Luiz Cláudio) vai dirigir a equipe sub-21. Eu ficaria muito dividido se tivesse de fazer as duas coisas.? Assim que acabar o Pan, o técnico promete divulgar uma avaliação. As jogadoras que estiverem no melhor momento técnico e físico integrarão a seleção que disputará o Pré-Olímpico de Valdívia, no Chile, em setembro. O torneio vale uma vaga para Pequim, com a presença dos EUA, medalha de bronze no Mundial de São Paulo, em 2006 - apenas a campeã Austrália garantiu vaga olímpica. ?Digo que vamos brigar pela vaga. Mas qualquer um sabe que os EUA são favoritos.? As seleções que ficarem de 2.º a 4.º disputarão uma repescagem em 2007, com 12 equipes brigando por cinco vagas olímpicas. Bassul sabe que o Pan marca o início de um ciclo, que a renovação é inevitável. ?Acredito no potencial da nova geração. Mas teremos de investir e fazer um bom trabalho para que isso se torne realidade. Essas meninas vão precisar de bagagem internacional?, comenta. Jogadoras como Karen, Erika e Sílvia, vice-campeãs sub-21 em 2003, já foram convocadas para o time principal. As alas Isabela e Jaqueline e a pivô Franciele, do grupo que jogará o Mundial da Austrália, são as promissoras. A convocação para o Pré-Olímpico sairá três dias após o Pan e a preparação começará sete dias depois. ?No Pan, eu vou estar na torcida. Cuba, certamente, será a grande rival do Brasil?, observa Bassul. Antônio Carlos Barbosa, que será o supervisor das categorias de base, disse que ?a despedida de Alessandra e Cíntia tem de ser respeitada, assim como o desejo de Janeth de ir para a WNBA?. Lamentou a ausência de Iziane, atuando também na liga norte-americana, mas observou que ?ela tem de ganhar o dinheiro dela?. Disse que poderá aproveitar algumas meninas da seleção sub-21, ainda que a competição acabe às vésperas do início do Pan, dia 5 de agosto. ?Infelizmente, a nossa base de busca de jogadoras é muito pequena. Não somos os EUA, que formam dez equipes. Escalação indefinida O site da USA Basketball ainda não divulgou a seleção feminina que trará para o Pan, mas a comissão técnica da equipe brasileira aposta num time jovem, de garotada. Assim, Cuba será a grande rival do Brasil, com Canadá e Argentina também brigando por lugares no pódio. A Argentina, que tem um grupo forte no masculino, mostrou no Mundial de São Paulo, no ano passado, que vem melhorando muito no feminino (na fase de classificação, o Brasil ganhou por dois pontos de um país que sempre foi freguês). ?Ganhamos do Canadá na Copa América de 2005. E da Argentina também. O que aconteceu no Mundial foi um disparate?, observa o técnico Antônio Carlos Barbosa. As canadenses estão na chave do Brasil, ao lado de Jamaica e México. ?Não sei o que esperar da seleção de Cuba. É uma equipe forte, mas foi apenas 12.ª no Mundial.?