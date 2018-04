Sem fazer força, Bolt vence 200 metros na Final Mundial

O jamaicano Usain Bolt manteve a tradição e não teve adversários na prova dos 200 metros da Final Mundial do Atletismo, neste domingo, em Tessalônica, na Grécia. Correndo de forma relaxada e com direito a uma desaceleração no final, o campeão olímpico e mundial completou a distância em 19s68, novo recorde da competição.

Bolt dominou a prova a partir dos 50 metros, e não deu qualquer chance de aproximação aos adversários. O segundo lugar ficou com o norte-americano Wallace Spearmon, que completou em 20s21. Brandan Christian, das Antilhas Holandesas, fechou o pódio com 20s65.

A prova grega foi a última de Bolt antes de um merecido período de férias. O jamaicano - que em agosto quebrou o recorde mundial dos 200m, com 19s19, no Mundial de Berlim - deve fazer uma pausa e recarregar as baterias em seu país. Por isso, ele desistiu de participar dos meetings de Xangai e Seul, no fim deste mês.