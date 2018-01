Sem Guga, Marcos Daniel ganha vaga na Davis Sem Gustavo Kuerten, em novo período de recuperação na clínica do cirurgião Marc Philippon, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, o tenista gaúcho Marcos Daniel, atualmente o número 1 do Brasil (84º lugar no ranking mundial), vai ganhar uma vaga na equipe da Copa Davis, que enfrenta o Equador, de 7 a 9 de abril, na cidade de Cuenca. O técnico e capitão Fernando Meligeni ainda não confirmou a convocação, o que só irá fazer na próxima segunda-feira, mas a saída de Guga abre espaço para sua presença no grupo, formado também por Flávio Saretta, Ricardo Mello e André Sá. O confronto com o Equador vai decidir uma vaga para o playoff do Grupo Mundial da Davis, marcado para setembro. O Brasil terá muitas dificuldades para superar os equatorianos. Além da força dos irmãos Lapentti (Nicolas e Giovanni), a altitude de Cuenca será mais um obstáculo. Para facilitar a adaptação e diminuir os efeitos da altitude, a maioria dos jogadores da equipe brasileira irá jogar, na semana anterior ao confronto em Cuenca, um torneio challenger na Cidade do México, também muito alta. Nos Estados Unidos, Guga falou com a imprensa nesta terça-feira e admitiu não se sentir suficientemente capaz de voltar a jogar no momento. ?Melhorei muito nos últimos meses, mas ainda preciso buscar maior estabilidade no quadril?, justificou o tenista.