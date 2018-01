Sem Guga, Meligeni convoca a equipe da Davis Sem poder contar com Gustavo Kuerten, que se recupera dos problemas médicos no quadril, o capitão Fernando Meligeni convocou nesta sexta-feira a equipe brasileira da Copa Davis. O próximo desafio do Brasil será contra o Equador, entre os dias 7 e 9 de abril, na cidade equatoriana de Cuenca, pela rodada final do Grupo 1 da Zona Americana. Com a ausência de Guga, Meligeni chamou Marcos Daniel, o número 1 do Brasil na atualidade (84º do mundo), que não vinha sendo convocado para a equipe. Além dele, estão no grupo Flávio Saretta (85º lugar na ATP), Ricardo Mello (176º) e André Sá (236º). E o reserva será André Ghem (278º). ?Esse é o melhor time que temos para enfrentar o Equador. O Ghem foi chamado por que está em uma boa fase e tem características muito parecidas com as do Giovani Lapentti e nos ajudará bastante nos treinamentos", explicou Meligeni, que voltou nesta sexta-feira ao Brasil, depois de acompanhar os brasileiros nos Masters Series de Miami. "Além disso, quando chamamos um quinto jogador, estamos sempre pensando no futuro, em preparar tenistas para futuras convocações." Cuenca fica a cerca de 2.500 metros de altitude e o confronto será disputado em quadra de saibro, num estádio com capacidade para 2,4 mil pessoas. Quem vencer garante vaga nos playoffs do Grupo Mundial da Davis, que irão acontecer em setembro. Na história do duelo, o Brasil já venceu 3 vezes, enquanto o Equador ganhou 2.