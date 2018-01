Sem incentivo, boxe brasileiro agoniza O professor Antônio Cândido - um dos maiores ensaístas da literatura brasileira - diz que para se configurar a existência de literatura em um país são necessários três vértices de um triângulo: pessoas que escrevam livros, pessoas que leiam livros e pessoas que imprimam livros. Se um dos três falha, não existe literatura. Se os preceitos de Antônio Cândido valessem para o esporte, seria difícil provar que existe boxe no Brasil. Boxeadores há - e além de lutar, tosam cachorro, comandam igrejas, são camelôs, seguranças, tudo enfim que faça o orçamento mensal engordar um pouco. Público existe, pelo menos um público potencial, que vibrava com Maguila e agora com Popó. Mas e as lutas? Leia matéria completa noJT