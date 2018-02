Sem jogar, Giba curte gravidez de Pirv Grávida de seis meses, a romena Cristina Pirv, esposa do ponta Giba, está em São Paulo para apoiar a seleção brasileira masculina de vôlei na Liga Mundial. Mas não poderá ver o marido em ação, pois ele está com uma tendinite no joelho e desfalcará a equipe contra a Espanha. "Falei para ele que é melhor se poupar um pouco agora e chegar bem em Atenas", disse Pirv, que já teve passagens pelo vôlei brasileiro. Na última temporada, ela atuou pelo Novara, da Itália, até o terceiro mês de gestação e foi campeã da Copa Itália e da SuperCopa. A filha nasce no fim de agosto e, por isso, Pirv não acompanhará o marido em Atenas. "Vou ter de ficar torcendo daqui", avisou. Pirv ainda não decidiu qual será o nome do bebê. "Pensei em Nicoll, nome grego que significa vencedor do povo, e Alessia, bem italiano", revelou. E um nome mais brasileiro? "Pensamos em Thaís. Mas vamos decidir mesmo no cartório, na hora de registrar a nossa filha."