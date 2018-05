Sem mistérios, Vasco busca manter a invencibilidade no Carioca diante do Tigres O Vasco enfrenta o Tigres neste sábado, às 19h30, no estádio de Los Larios, em Duque de Caxias (RJ), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Com 12 pontos, o time alvinegro lidera o Grupo A isoladamente com 100% de aproveitamento até o momento. Já o rival ainda não pontuou na competição e ocupa a sétima colocação do Grupo B.